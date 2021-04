DGAP-News: Izotropic Corporation / Schlagwort(e): Miscellaneous

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Dienstag, 20. April 2021) - Die Izotropic Corporation (CSE: IZO) (OTCQB: IZOZF) (FSE: 1R3) ("Izotropic" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen, das echte 3D-Brust-CT-Bildgebungstechnologie für die frühere Erkennung von Brustkrebs vermarktet, gibt die Bestellung von Dr. Tao Wu in seinen wissenschaftlichen Beirat bekannt. Dr. John McGraw, Präsident und CEO von Izotropic, kommentierte: "Ich freue mich sehr, Dr. Wu in unserem Beirat willkommen zu heißen. Er ist einer der Pioniere der digitalen Brust-Tomosynthese (DBT) an der Harvard Medical School des Massachusetts General Hospital (MGH) und war später an der Entwicklung und Vermarktung von DBT- und FFDM-Produkten (Full Field Digital Mammography -Digitales Vollfeldmammographiesystem) beteiligt. Dr. Wus umfassende Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung verstärkt unsere Bemühungen, diese etablierten Technologien durch IzoView zu ersetzen, unser Brust-CT-Bildgebungsgerät für eine deutlich verbesserte Brustkrebsdiagnose." Dr. Wu erklärte: "Ich fühle mich sehr geehrt und freue mich, Teil eines beeindruckenden Beratergremiums zu werden und ein erfahrenes Produktteam zu unterstützen, das ich seit über 20 Jahren kenne. Ich bin eng an der DBT beteiligt, von der frühen technischen Entwicklung über den klinischen Nachweis bis hin zur anschließenden Produktentwicklung und Vermarktung. Ich sehe IzoView und seine Gründer als führend in der Brust-CT und freue mich, meine Erfahrung in der Förderung von Brust-CT für eine hochwertigere Brustgesundheitspflege einbringen zu können. Gemeinsam werden wir in den USA und weltweit gegen Brustkrebs kämpfen." Dr. Wus Werdegang: Dr. Wu erwarb seinen Bachelor-Abschluss in Physik an der Universität von Peking. Als Doktorand an der Brandeis University arbeitete er mit Dr. Daniel Kopans von MGH an der Entwicklung des weltweit ersten DBT-Prototyps und dem Nachweis seiner technischen und klinischen Vorteile durch klinische Studien. Er kam dann als leitender medizinischer Physiker zu Hologic, um kommerzielle DBT- und FFDM-Produkte zu entwickeln. Später förderte er im Auftrag von Hologic DBT im asiatisch-pazifischen Raum und leitete den Geschäftsbetrieb in China. Nach seinem Weggang von Hologic gründete Dr. Wu DART Imaging in China. Dr. Wu wurde unter anderem mit folgenden Ehrungen ausgezeichnet: 2003: Young Investigator Award der American Association of Physicists in Medicine (AAPM)

2004: AAPM Sylvia Sorkin Greenfield Award für den besten in Medical Physics veröffentlichten Beitrag

2011: Serenity Award bei Hologic für die erfolgreiche Entwicklung von FFDM in China und die Erlangung der CFDA-Zulassung.

2019: Deutscher Red Dot Award für das Design des DBT-Produkts "Soleil" mit dem DART Imaging-Team. Dr. Wu war auch Mitglied des AAPM-Unterausschusses für Mammographie, Arbeitsgruppe Tomosynthese, und beteiligte sich an der Entwicklung des nationalen Standards für die FFDM-Qualitätskontrolle in China. IM NAMEN DES VORSTANDS



Für Anfragen im Bereich Investor Relations wenden Sie sich bitte an:

James Berard

E-Mail: jberard@izocorp.com

Mobiltelefon: 778-228-2314

Gebührenfrei: 1-833-IZOCORP Durchwahl 1 Über die Izotropic Corporation Die Izotropic Corporation vermarktet eine spezielle Brust-CT-Bildgebungstechnologie für die frühere Erkennung, Diagnose und Behandlung von Brustkrebs. Umfangreiche Vorstudien haben gezeigt, dass Brust-CT möglicherweise kleine Brusttumoren im Größenbereich von 3 bis 5 mm routinemäßig erkennen kann. Die mittels Mammographie ermittelte durchschnittliche Größe von Brustkrebsgeschwüren beträgt ca. 11 mm. Mit routinemäßiger Erkennung von 3 mm großen Läsionen ließe sich Brustkrebs um 1,5 Jahre früher erkennen als mit Mammographie. Die erste Indikation zur Verwendung von Brust-CT als Diagnosegerät wurde bestätigt. Zu den anstehenden Geschäftszielen gehören die Identifizierung zusätzlicher Indikationen für die Verwendung und die Entwicklung von Zubehör und zusätzlichen Produkten, alles mit dem Ziel, Brust-CT zu einem unverzichtbaren Instrument für bessere Brustkrebsbehandlung zu machen. Weitere Informationen über die Izotropic Corporation finden Sie auf ihrer Website unter izocorp.com und in ihrem Profil auf SEDAR unter sedar.com. Zukunftsgerichtete Aussagen Dieses Dokument kann "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten, die auf den aktuellen Schätzungen, Annahmen, Prognosen und Erwartungen des Managements, des Geschäfts und der Kenntnis des relevanten Marktes und wirtschaftlichen Umfelds des Unternehmens basieren. Das Unternehmen hat versucht, solche Informationen und Aussagen im Zusammenhang mit jeglicher Diskussion über zukünftige Ereignisse, Trends oder Aussichten oder zukünftige operative oder finanzielle Leistung nach Möglichkeit mit Begriffen wie "antizipieren", "glauben", "vorstellen", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "vielleicht", "planen", "vorhersagen", "projizieren", "abzielen", "Potenzial", "wird", "würde", "könnte", "sollte", "weiterhin", "erwägen" und andere ähnliche Ausdrücke und Ableitungen davon zu kennzeichnen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter. Diese Aussagen sind keine Leistungsgarantien und beinhalten schwer zu kontrollierende oder vorherzusagende Risiken und Ungewissheiten. Diese könnten dazu führen, dass zukünftige Ergebnisse der Geschäftstätigkeit des Unternehmens erheblich vom Inhalt und den Auswirkungen solcher Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, um neue Informationen oder das Eintreten zukünftiger Ereignisse oder Umstände wiederzugeben, sofern gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist. Weder das Unternehmen noch seine Aktionär*innen, leitenden Angestellten und Berater*innen haften für Maßnahmen und deren Ergebnisse, die von einer Person auf Grundlage der hierin enthaltenen Informationen ergriffen wurden, insbesondere Kauf oder Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens. Nichts in diesem Dokument sollte als medizinischer oder sonstiger Rat jeglicher Art angesehen werden. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/81062 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/81062

