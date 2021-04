DJ BHP-Tochter Samarco beantragt auch in USA Gläubigerschutz

Von Soma Biswas

NEW YORK FRANKFURT (Dow Jones)--Der brasilianische Eisenerzförderer Samarco Mineração SA hat in den USA Antrag auf Eröffnung eines Gläubigerschutzverfahrens gestellt. Das Unternehmen hatte Anfang des Monats ein ähnliches Verfahren in Brasilien wegen Gläubigerklagen eingeleitet.

Samarco sucht nun Schutz unter Kapitel 15 des US-Insolvenzrechts sowie brasilianischen Insolvenzgesetzen, nachdem Anleihegläubiger und Bankkreditgeber in beiden Ländern Klagen eingereicht hatten, um die Vermögenswerte des Unternehmens einzufrieren und den Prozess der Beschlagnahmung zu starten, so eine eidesstattliche Erklärung von Finanzvorstand Cristina Morgan Cavalcanti.

Samarco, eines der größten Bergbauunternehmen der Welt, hat laut Gerichtsunterlagen im Dezember den Betrieb wieder aufgenommen, nachdem dieser 2015 nach dem Zusammenbruch des Fundao-Damms in der Gemeinde Mariana im Bundesstaat Minas Gerais eingestellt wurde. Der Dammbruch tötete 19 Menschen und führte zu einer Umweltkatastrophe, die eine Schlammflut freisetzte, die ländliche Dörfer verschüttete.

Das Unternehmen, ein Joint Venture zwischen den Bergbaugiganten Vale SA und BHP Billiton Ltd. stellte 2016 die Zahlungen für seine Finanzschulden ein, darunter mehr als 4,6 Milliarden Dollar an Schulden in Dollar gegenüber Banken und Anleihegläubigern, so Cavalcanti.

Neben den Dollar-Schulden von Samarco hat das Unternehmen auch erhebliche Schulden in brasilianischen Reais, einschließlich Verpflichtungen gegenüber den Eigentümern BHP und Vale.

