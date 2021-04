BEIJING (IT-Times) - Chinas Anbieter von On-Demand Online-Services, Meituan, will in Zukunft in Bereich wie Drohnen und fahrerlose Fahrzeuge investieren und nimmt hierfür eine Milliardensumme auf. In einer Finanzierungsrunde sammelt der chinesische Technologiekonzern Meituan von Investoren knapp zehn...

Den vollständigen Artikel lesen ...