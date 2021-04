Ankündigung eines Rekordhandelsvolumens von 79 Mrd. Dollar für die von Climate Bonds geprüfte "grüne Anleihe"

Tradeweb Markets Inc. (Nasdaq: TW), ein führender, weltweit tätiger Betreiber elektronischer Handelsplätze für festverzinsliche Wertpapiere, Darlehen, Aktien und Geldmarktanlagen, gab heute seine Teilnahme am Partnerprogramm der Climate Bonds Initiative bekannt, einer globalen Bewegung, die das Ziel verfolgt, Anleihenmärkte für Lösungen zum Klimawandel zu mobilisieren. Die Climate Bonds Initiative ist eine internationale, anlegerorientierte Non-Profit-Organisation und fördert Investitionen in Projekte und Anlagen, die für einen schnellen Übergang zu einer CO2-armen und klimaverträglichen Wirtschaft benötigt werden.

Das Climate Bonds Standard and Certification Scheme ist ein Kennzeichnungssystem für Anleihen, Kredite und andere Schuldtitel. Die strengen wissenschaftlichen Kriterien gewährleisten die Übereinstimmung mit den Zielen des Pariser Abkommens zum Klimaschutz. Dieses System wird weltweit von Anleihe-Emittenten, Regierungen, Investoren und den Finanzmärkten genutzt, um solche Investitionen zu priorisieren, die tatsächlich zur Bewältigung des Klimawandels beitragen. beobachtet den Markt für grüne Wertpapiere seit 2009. Durch seine Partnerschaft mit Climate Bonds zielt Tradeweb darauf ab, die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit von Handelsaktivitäten mit grünen Anleihen über eine breite Palette von Anlageklassen hinweg zu fördern und die Daten von Climate Bonds dafür zu nutzen, Transparenz und Klarheit über unsere Handelsvolumina mit grünen Anleihen zu schaffen.

"Als einer der weltweit größten Marktplätze für grüne Anleihen ist Tradeweb stolz darauf, künftig offizieller Partner der Climate Bonds Initiative zu sein", sagte Lee Olesky, CEO von Tradeweb Markets. "Ein nachhaltiges globales Finanzsystem ist heute keine Option mehr, sondern eine Notwendigkeit. Daher müssen wir die verfügbaren ESG-Daten (mit ESG für Environmental, Social, and Governance) und Forschungsergebnisse nutzen, um Transparenz und Integrität im Handel mit grünen und sozialen Anleihen zu fördern."

Im Jahr 2020 entfielen 79 Mrd. US-Dollar des gesamten auf Tradeweb gehandelten Handelsvolumens von 82 Mrd. US-Dollar auf von Climate Bonds geprüfte grüne Anleihen. Dies entspricht einem Zuwachs von 65 im Handel mit geprüften grünen Anleihen gegenüber 2019. Das restliche Volumen von 3 Mrd. Dollar entfiel auf nicht von Climate Bonds geprüfte grüne Anleihen.

Highlights im Handel mit grünen Anleihen 2020:

56,4 Mrd. Dollar an Kassakursen, angeführt von globalen Staatsanleihen Europäische Staatsanleihen (43,9 Mrd. US-Dollar) und sonstige* globale Anleihen (12,0 Mrd. US-Dollar)

22,7 Mrd. US-Dollar an globalen Barkrediten, angeführt von US-amerikanischen und europäischen Unternehmenskrediten Europäische Kredite (15,5 Mrd. US-Dollar) und erstklassige US-Kredite (5,7 Mrd. US-Dollar)



"Grüne Investitionen nehmen an Tiefe und Diversität zu, und Tradeweb hält eine bedeutende Position auf dem Markt", sagte Sean Kidney, CEO der Climate Bonds Initiative. "Wir heißen Tradeweb in unserem Partnerprogramm willkommen und freuen uns darauf, im Rahmen unserer Zusammenarbeit institutionellen Anlegern bessere Informationen und mehr Transparenz zur Verfügung zu stellen."

"Das Multi-Asset-Angebot von Tradeweb verschafft uns einen einzigartigen Einblick in die Aktivitäten im ESG-Handel", ergänzte Simon Maisey, Global Head of Corporate Development bei Tradeweb. "Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, die nachhaltigen Anlagestrategien unserer Kunden mit Lösungen zu unterstützen, die grüne Anleihen auf unserer Plattform effizient erkennen und aufzeigen, um ihnen letztlich einen robusten Überblick über die Aktivitäten in einer Vielzahl von Anlageklassen zu geben."

Aufgrund des unglaublichen Wachstums, das die Märkte für grüne und nachhaltige Anlagen in den letzten Jahren erlebt haben, engagieren sich immer mehr staatliche Stellen und Unternehmen bei ESG-Initiativen für Investoren und leisten zugleich einen Beitrag zum Umweltschutz oder zur Gesellschaft. Die Kooperation von Tradeweb mit der Climate Bonds Initiative hilft den Marktteilnehmern, sich einen wertvollen Einblick in diese Handelsaktivität zu verschaffen, und sie ermöglicht einen klareren Blick darauf, wie grüne und andere nachhaltige Wertpapiere im Verhältnis zu ihren nicht-grünen Gegenstücken gehandelt werden. Tradeweb arbeitet an der Entwicklung von Tools zur Identifizierung grüner Anleihen in einer Vielzahl von Anlageklassen, und es gibt bereits Flags für grüne Anleihen in den Bereichen europäische Staatsanleihen und Global Credit.

* Andere globale Anleihen: AUD-, NZD-, JPY- und CAD-Staatsanleihen, Covered Bonds (gedeckte Schuldverschreibungen), U.S. Agencies und weitere länderübergreifende Anleihen.

Über Tradeweb Markets

Tradeweb Markets Inc. (Nasdaq: TW) ist ein führender, weltweit tätiger Betreiber elektronischer Handelsplätze für festverzinsliche Wertpapiere, Darlehen, Aktien und Geldmarktanlagen. Das 1996 gegründete Unternehmen erschließt institutionellen Kunden sowie Groß- und Einzelunternehmen mit über 40 Produkten Zugang zu Märkten, Daten und Analysen, elektronischem Handel, vollautomatisierter Abwicklung und Berichterstattung. Von Tradeweb entwickelte, modernste Technologien tragen zur Optimierung der Preisfindungsmethoden, Auftragsabwicklung und Handelsabläufe bei und sorgen für eine größere Skalierung und geringere Risiken bei den Handelsgeschäften der Kunden. Tradeweb betreut rund 2.500 Kunden in über 65 Ländern. In den letzten vier Quartalen des Geschäftsjahres hat Tradeweb an einem durchschnittlichen Handelstag Umsätze in Höhe eines Nominalwerts von 830 Mrd. US-Dollar ermöglicht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.tradeweb.com.

Über die Climate Bonds Initiative: Die Climate Bonds Initiative ist eine anlegerorientierte Non-Profit-Organisation zur Förderung umfangreicher Investitionen in eine kohlenstoffarme Wirtschaft. Climate Bonds leistet Interessenvertretungs- und Öffentlichkeitsarbeit, um den Markt zu informieren und zu stimulieren, erstellt Politikmodelle berät Regierungen und stellt Marktdaten sowie Analysen zur Verfügung. Darüber hinaus verwaltet Climate Bonds ein internationales Standard- und Zertifizierungssystem für Best Practices bei der Emission von grünen Anleihen. Weitere Informationen finden Sie auf www.climatebonds.net.

Über die Green-Bond-Datenbank und die Methodik von Climate Bonds: In Methodology V1.1 werden Prozesse und Kriterien skizziert, nach denen grüne Anleihen, grüne Kredite, grüne Sukuk-Anleihen (zur Scharia konforme Anleihen) und andere ähnlich gekennzeichnete Schuldtitel als geeignet für die Aufnahme in die Green-Bond-Datenbank definiert werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Bei Aussagen, die sich unter anderem auf unsere Geschäftsaussichten und unsere zukünftige Leistung, die Branche und die Märkte, auf denen wir tätig sind, sowie auf unsere Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Strategien, Ziele, Aussichten und Annahmen und zukünftige Ereignisse beziehen, handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen. Obwohl wir der Auffassung sind, dass diese Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen realistisch sind, handelt es sich bei solchen zukunftsgerichteten Aussagen lediglich um Vorhersagen, die mit bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten verbunden sind, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Diese und andere wichtige Faktoren einschließlich derer, die unter der Überschrift "Risk Factors" in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC) hinterlegten oder eingereichten Unterlagen von Tradeweb Markets Inc. beschrieben sind, können dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen bzw. Erfolgen abweichen, die mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder impliziert werden. In Anbetracht dieser Risiken und Ungewissheiten sollten Sie sich nicht über Gebühr auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen, und unsere tatsächlichen Betriebsergebnisse, unsere finanzielle Lage oder unsere Liquidität sowie die Entwicklung der Branche und der Märkte, in denen wir tätig sind, können erheblich von den in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Auch wenn unsere Betriebsergebnisse, unsere finanzielle Lage oder unsere Liquidität sowie Ereignisse in der Branche und in den Märkten, in denen wir tätig sind, mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, können sie unter Umständen keine Voraussagen über Ergebnisse oder Entwicklungen in zukünftigen Zeiträumen liefern.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die wir in dieser Pressemitteilung machen, gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung oder zur öffentlichen Ankündigung einer Aktualisierung oder Überarbeitung der zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung, ob aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210420006135/de/

Contacts:

Investorenkontakt

Ashley Serrao

+ 1 646 430 6027

Ashley.Serrao@Tradeweb.com

Medienkontakte

Susan Bennett

+44 7787 666432

Susan.Bennett@tradeweb.com

Angeliki Kallipoliti

+44 7824 327073

Angeliki.Kallipoliti@tradeweb.com

Daniel Noonan

+1 646 767 4677

Daniel.Noonan@Tradeweb.com