Nach dem Verkehrsunfall mit zwei Toten am Wochenende in Texas hat sich Elon Musk via Twitter zu Wort gemeldet. Der Tesla-Gründer widerspricht entschieden den Angaben der Polizei. Nachdem die Aktie am Montag als Reaktion auf die Meldungen zu dem Unfall unter Druck geraten war, schlug sie am Dienstag den Erholungskurs ein.Tesla selbst hat sich bislang noch nicht zu dem Vorfall geäußert, dafür bezog Elon Musk Stellung. Er schrieb auf Twitter: "Die bisher wiederhergestellten Datenprotokolle zeigen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...