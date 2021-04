Die Divergenz zwischen Index-Entwicklung und Einzelwerten scheint sich heute überwiegend nach unten aufzulösen.Ausnahmen bestätigen dabei die Regel. Zu den Ausnahmen gehört heute überraschenderweise die Aktie von Plug Power (US72919P2020). Dass gerade die in den vergangenen Tagen anhaltende Schwäche zeigende Aktie von Plug Power heute leicht mit 0,87 % im Plus bei aktuell 25,48 Dollar notiert, ist schon eine Erwähnung wert. Denn die relative Schwäche gegenüber dem Index hat sich damit in eine relative Stärke verwandelt. Ist das ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...