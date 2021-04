DGAP-Ad-hoc: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Personalie

Aareal Bank AG: Vorstandsvorsitzender Hermann J. Merkens kehrt nicht zurück, Nachfolgesuche befindet sich in fortgeschrittenem Stadium



20.04.2021 / 22:31 CET/CEST

Aareal Bank AG: Vorstandsvorsitzender Hermann J. Merkens kehrt nicht zurück, Nachfolgesuche befindet sich in fortgeschrittenem Stadium Der Vorstandsvorsitzende der Aareal Bank AG, Hermann J. Merkens, hat die Aufsichtsratsvorsitzende Marija Korsch heute davon unterrichtet, dass er entgegen der ursprünglichen Erwartung seine Aufgaben als Mitglied und Vorsitzender des Vorstands aus ärztlicher Sicht auf absehbare Zeit nicht wieder aufnehmen kann. Herr Merkens wird daher gemäß den vertraglichen Vereinbarungen zum 30. April 2021 aus dem Vorstand und dem aktiven Dienst ausscheiden. Der für diesen Fall vorsorglich bereits forcierte Prozess der Nachfolgesuche befindet sich inzwischen in einem fortgeschrittenen Stadium. Die Aufgaben von Herrn Merkens werden bis auf weiteres weiterhin von den Vorstandsmitgliedern Marc Heß und Thomas Ortmanns übernommen, die diese bislang schon vertretungshalber wahrgenommen hatten. Parallel zur Nachfolgesuche für den Vorstandsvorsitz treibt der Aufsichtsrat, wie angekündigt, auch seine Befassung mit Größe und Zusammensetzung des Vorstands als Ganzes voran. Dieser Prozess zielt auf eine Optimierung der Aufstellung sowie auf eine Straffung des Gremiums und wird bereits in den nächsten Wochen Ergebnisse zeigen.





Kontakt:

Jürgen Junginger, Leiter Investor Relations

