Vorstandsvorsitzender Hermann J. Merkens kehrt nicht zurück, Nachfolgesuche befindet sich in fortgeschrittenem Stadium Wiesbaden, 20. April 2021 - Der Vorstandsvorsitzende der Aareal Bank AG, Hermann J. Merkens, hat die Aufsichtsratsvorsitzende Marija Korsch heute davon unterrichtet, dass er entgegen der ursprünglichen Erwartung seine Aufgaben als Mitglied und Vorsitzender des Vorstands aus ärztlicher Sicht auf absehbare Zeit nicht wieder aufnehmen kann. Herr Merkens wird daher gemäß den vertraglichen Vereinbarungen zum 30. April 2021 aus dem Vorstand ausscheiden. Der für diesen Fall vorsorglich bereits forcierte Prozess der Nachfolgesuche befindet sich inzwischen in einem fortgeschrittenen Stadium. Die Aufgaben von Herrn Merkens werden bis auf weiteres weiterhin von den Vorstandsmitgliedern Marc Heß und Thomas Ortmanns übernommen, die diese bislang schon vertretungshalber wahrgenommen hatten. Die Aufsichtsratsvorsitzende Marija Korsch erklärte: "Wir bedauern es sehr, dass Hermann Merkens seine Aufgaben bei der Aareal Bank nicht wieder übernehmen kann. Er hat sich um unser Unternehmen sehr verdient gemacht. In den zwei Jahrzehnten seiner Zugehörigkeit zum Vorstand hat er mit seinem immensen Einsatz, seiner herausragenden Kompetenz, seiner Besonnenheit und seiner strategischen Weitsicht das heutige Bild der Aareal Bank Gruppe mit ihren erfolgreichen, weit über das reine Bankgeschäft hinaus reichenden Aktivitäten maßgeblich mitgeprägt. Dass sich die Gruppe selbst während der globalen Pandemie in einer so robusten und guten Verfassung befindet, ist nicht zuletzt ihm zu verdanken. Im Namen des ganzen Aufsichtsrates danke ich Herrn Merkens für all dies von Herzen. Für die Zukunft wünschen wir ihm eine rasche und vollständige Genesung und alles erdenklich Gute. Zugleich sind wir zuversichtlich, den vorsorglich eingeleiteten Prozess der Nachfolgesuche, im Rahmen dessen wir in den zurückliegenden Wochen sehr vielversprechende Gespräche geführt haben, zügig vorantreiben zu können. In der Zwischenzeit wissen wir die Führung des Unternehmens beim Vorstand in besten Händen und sind davon überzeugt, dass die Aareal Bank Gruppe ihren erfolgreichen Weg auch in unruhigen Zeiten unbeirrt fortsetzen wird." Wie bereits anlässlich der Jahrespressekonferenz am 24. Februar 2021 kommuniziert, befasst sich der Aufsichtsrat parallel dazu auch mit Größe und Zusammensetzung des Vorstands als Ganzes. Dieser Prozess zielt auf eine Optimierung der Aufstellung sowie auf eine Straffung des Gremiums und wird bereits in den nächsten Wochen Ergebnisse zeigen. Ansprechpartner

Christian Feldbrügge

Telefon: +49 611 348 2280

Christian.Feldbruegge@aareal-bank.com Anja Käfer-Rohrbach

Telefon: +49 611 348 2298

Anja.Kaefer-Rohrbach@Aareal-Bank.com Über die Aareal Bank Gruppe

Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen, Banking & Digital Solutions und Aareon gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude, Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Banking & Digital Solutions bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt es mit klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft. Die Tochtergesellschaft Aareon, führendes Beratungs- und Systemhaus für die Immobilienwirtschaft in Europa und deren Partner im digitalen Zeitalter, bildet das dritte Geschäftssegment. Sie bietet wegweisende und sichere Beratungs-, Software und Service-Lösungen zur Optimierung der IT-gestützten Geschäftsprozesse sowie zum Ausbau von Geschäftsmodellen. Das digitale Angebotsportfolio Aareon Smart World vernetzt Unternehmen der Immobilienwirtschaft und angrenzender Branchen mit Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern sowie technischen Geräten in Wohnungen und Gebäuden.

