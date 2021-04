Freiburg. (ots) - Es ist zu hoffen, dass beim Bundeskriminalamt schnell personelle Konsequenzen gezogen werden, sollten sich die Vorwürfe um rassistische und frauenfeindliche Äußerungen im Zuge der Ermittlungen erhärten. Am Grundproblem ändert sich damit allerdings wenig. Denn die Hinweise, denen die Ermittler gerade nachgehen, sind in deutschen Sicherheitsbehörden keine Einzelfälle. Nur nach und nach scheint sich dort ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass das, was da seit Jahren zu gären scheint, dringend einer wissenschaftlichen Untersuchung bedarf. http://www.mehr.bz/khs111i



