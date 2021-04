Der Börsengang der größten US-Kryptowährungsbörse Coinbase wurde mit Spannung erwartet - offensichtlich auch von Star-Investorin Cathie Wood, die direkt am ersten Handelstag investierte.? Cathie Wood investierte direkt zum Börsengang in Coinbase-Aktien ? Wood ist für frühe Einstiegszeitpunkte bei Aktien bekannt? Aktien von Coinbase in den ersten Tagen mit starken KursschwankungenCathie Wood kauft Coinbase-Aktien für drei ihrer ARK-ETFsDem ARK Innovation ETF, dem ARK Fintech ...

