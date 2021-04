EQS Group-Ad-hoc: Evolva Holding SA / Schlagwort(e): Sonstiges

Evolva Q1 2021 Zwischenbericht zum Geschäftsverlauf



21.04.2021 / 07:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Reinach, April 21, 2021 - Evolva (SIX:EVE) veröffentlicht heute einen Zwischenbericht zum Geschäftsverlauf für den Zeitraum von Januar bis März 2021. Die Verkäufe haben sich weiterhin gut entwickelt, mit den Trends und der Dynamik, wie anlässlich der Publikation der Geschäftszahlen 2020 am 25. Februar 2021 beschrieben. Wir sehen eine besonders starke Entwicklung bei Inhaltsstoffen für Gesundheitsprodukte, getrieben von Verbrauchertrends, und eine schwächere Nachfrage bei Aroma- und Duftstoffen, welche immer noch von der Pandemie betroffen sind, aber vielversprechende Anzeichen für eine Erholung aufweisen. Insgesamt liegen die Verkäufe weiterhin im Rahmen unserer Erwartungen. Wir haben Fortschritte bei der Skalierung und der laufenden Fertigung erzielt, mit stetigen Liefermengen bei den Hauptprodukten, was das Wachstum im ersten Quartal des Jahres unterstützt hat. Wir sind nun dabei, die Kapazitäten in unserem Netzwerk von Auftragsherstellern weiter zu erhöhen. Dies wird unser Geschäft plangemäss ab der zweiten Jahreshälfte unterstützen. «Es wäre nicht angemessen, in der gegenwärtigen Pandemie zu sagen, dass wir mit Zuversicht in die Zukunft blicken, aber wir befinden uns in einer günstigen Lage. Ich bin dankbar und stolz auf unsere Mitarbeiter für ihr Engagement und die anhaltende Unterstützung durch unsere Kunden.» sagt Oliver Walker, CEO von Evolva. Haftungsausschluss

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die durch Begriffe wie «glaubt», «nimmt an», «erwartet» oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen bergen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, durch die sich die tatsächlichen Ereignisse bzw. die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder Leistung des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit geäusserten Prognosen unterscheiden können. Angesichts dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder sie an künftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Über Evolva

Evolva ist ein Schweizer Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Produkten, die sich an der Natur orientieren. Unser Geschäft ist führend in den Bereichen Aromen und Duftstoffe, Ingredienzien für Gesundheitsprodukte und Gesundheitsschutz. Die Mitarbeitenden von Evolva, von denen die Hälfte Frauen sind, setzen sich dafür ein, erstklassige Produkte herzustellen, die Gesundheit und Wohlbefinden fördern und zu Sinnesfreuden beitragen. Weitere Informationen sind verfügbar auf evolva.com. Bildmaterial von Evolva finden Sie unter: evolva.com/multimedia-library/. Kontakt

Barbara Duci

Head of Investor and Corporate Relations

+41 61 485 2003

+41 79 739 2636

barbarad@evolva.com

