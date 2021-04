21.04.2021 - Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111) ist klarer Gewinner des Online-Booms, der durch die Lockdowns noch befeuert worden ist. Und passend zu den Zahlen 2020 die Umsatz- respektive Bruttohandelsumsatz-Prognosen. Anfang März deutete Zalando an, dass es ein gutes erstes Quartal wird. Es hiess am 12.03.2021: "Nach einem außerordentlich starken Start in das Geschäftsjahr 2021 mit einem erwarteten GMV-Wachstum von rund 50% im ersten Quartal …". Und gestern Abend um 17:51 Uhr die Steigerung: Quartal wird besser als erwartet: GMV plus 54,5-56,5% auf 3,13-3,17 Milliarden Euro / bereinigtes EBIT ...

