The following instruments on XETRA do have their first trading 21.04.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.04.2021Aktien1 US22113B1035 Cosan S.A.2 KYG812901018 Shinsun Holdings Group Co Ltd.3 US92556H3057 ViacomCBS Inc.4 JE00BF4N9R98 Serinus Energy PLC5 CA55183P1071 Lynx Global Digital Financial Corp.Anleihen1 US06051GJV23 Bank of America Corp.2 US06051GJS93 Bank of America Corp.3 XS2333301674 PCF GmbH4 US06051GJW06 Bank of America Corp.5 DE000A3E5FU3 AEIOU 102. GmbH6 SE0015837794 Azerion Holding B.V.7 DE000LB13WR1 Landesbank Baden-Württemberg8 US06051GJR11 Bank of America Corp.9 XS2334267098 Nederlandse Waterschapsbank N.V.10 SK4000018925 Tatra Banka AS11 US06051GJU40 Bank of America Corp.12 XS2333239692 Bank of Cyprus Holdings PLC13 FR00140033E4 Caisse Francaise de Financement Local14 US29670GAF90 Essential Utilities Inc.15 DK0030487996 Nykredit Realkredit A/S16 US06051GJT76 Bank of America Corp.17 US46647PCD69 JPMorgan Chase & Co.18 DE000HLB22T9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HLB21K0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HLB21H6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 DE000HLB21M6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 XS2333302052 PCF GmbH