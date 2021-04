NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Papiere von Siemens Healthineers bei einem Kursziel von 55,30 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Die Bank hatte die Bewertung zuletzt ausgesetzt, da sie an der Übernahme des US-Konzerns Varian durch die Siemens-Tochter beteiligt war. Der "heranwachsende Gorilla" sei gut aufgestellt, um sich weitere Marktanteile zu sichern, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das bremsende Diagnostikgeschäft habe immer geringere Bedeutung./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2021 / 20:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2021 / 00:48 / BST



ISIN: DE000SHL1006

