Die auf den Automobilsektor spezialisierte Einzelhandelskette Advance Auto Parts Inc. (ISIN: US00751Y1064, NYSE: AAP) schüttet am 2. Juli 2021 eine Quartalsdividende von 1 US-Dollar an die Aktionäre aus. Record date ist der 18. Juni 2021. Damit erhöht das Unternehmen die Dividendenausschüttung um 300 Prozent oder 75 Cents. Der Konzern aus Philadelphia zahlt somit auf das Jahr gerechnet 4,00 US-Dollar Dividende ...

