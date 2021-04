FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABIL NACH RÜCKSCHLAG - Die Sorge wegen der rasant steigenden Corona-Zahlen in einigen Ländern dämpft zur Wochenmitte die Kauflaune der Anleger weiter. Immerhin dürfte der Dax nach seinen Vortagesverlusten stabil starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwoch zwei Stunden vor dem Start mit plus 0,19 Prozent auf 15 159 Punkten. Von seinem am Montag im frühen Handel erreichten Rekordhoch knapp über 15 500 Zählern ist er inzwischen ein Stück entfernt.

USA: - ERNEUT SCHWÄCHER - Nach der jüngsten Rekordjagd haben die US-Börsen am Dienstag schwächer geschlossen. Der Dow Jones Industrial weitete im Handelsverlauf seine zunächst moderaten Verluste aus und büßte letztlich 0,75 Prozent auf 33 821,30 Punkte ein. Am Freitag noch hatte der US-Leitindex bei 34 256 Punkten ein Rekordhoch erreicht. Am Montag setzten dann erste, leichte Gewinnmitnahmen ein.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch vor dem Hintergrund nachgebender Kurse in den USA überwiegend schwächer tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel zuletzt um rund zwei Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, legte zuletzt hingegen um 0,3 Prozent zu, während der Hongkonger Hang Seng 1,6 Prozent einbüßte.



DAX 15129,51 -1,55%

XDAX 15157,00 -1,49%

EuroSTOXX 50 3940,46 -1,98%

Stoxx50 3350,45 -1,80%



DJIA 33821,30 -0,75%

S&P 500 4134,94 -0,68%

NASDAQ 100 13809,30 -0,71%°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 170,88 0,01%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,2028 -0,06%

USD/Yen 108,0480 -0,06%

Euro/Yen 129,9645 -0,12%°



ROHÖL:





Brent 66,07 -0,50 USD WTI 62,13 -0,54 USD°

