Zwar beeinträchtigten die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie das dominierende Pharmageschäft in den ersten drei Monaten weiterhin, doch die Nachfrage nach den COVID-19-Tests des Unternehmens boomte ungebrochen. Im Zeitraum Januar bis März betrug der Umsatz 14,93 Mrd. Franken (13,5 Mrd. Euro). Währungsbereinigt entspricht das einem Plus von 3 %. Während die Verkäufe mit Arzneimitteln um 9 % sanken, schoss der Umsatz mit Geräten, Verfahren und Verbrauchsgütern zur Bestimmung von Krankheiten um 55 % hoch. Weiter so!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

ROCHE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de