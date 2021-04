Den "Startschuss für eine Kursrallye" hat DER AKTIONÄR bei ADVA bereits am 8. Januar bei der Vorlage der Eckdaten für 2020 und dem Ausblick auf das laufende Jahr ausgemacht. Die Aktie hat seitdem in der Spitze knapp 50 Prozent zugelegt. Es gibt gute Gründe, warum die Aktie nach der jüngsten Konsolidierung in Kürze wieder Fahrt aufnehmen sollte.Am morgigen Donnerstag (22.April) stehen bei ADVA die Zahlen für das erste Quartal 2021 auf der Agenda. Der Vorstand erwartet Umsatzerlöse zwischen 143 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...