Apple hat am Dienstagabend zum ersten Mal in diesem Jahr neue Produkte präsentiert - darunter neue Modelle des iMac und des iPad Pro. Eigentlicher Star des Abends war allerdings der selbst entwickelte M1-Prozessor, der in den Hardware-Neuheiten stecken wird (DER AKTIONÄR berichtete). Damit zeigt Apple der Konkurrenz und dem bisherigen Chip-Partner Intel, was technisch möglich ist. Apple lässt die Muskeln spielen: Dank Chips aus eigener Entwicklung fordert der Konzern die PC-Konkurrenz mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...