B4B - Metro passt Ausblick Lockdown-Geschehen an - Vier Erkenntnisse SRT3 - Sartorius übertrifft Erwartungen im 1. Quartal, bekräftigt Prognose für 2021 ARL - Aareal Bank braucht inmitten Hedgefonds-Machtkampf neuen Chef CBK - Commerzbank will null CO2-Ausstoß in Betrieb und Portfolio ZAL - Zalando schlägt Ebit-Konsens um 100% dank weniger Retouren AKZA NA - Akzo Nobel Q1 ber. oper. Ergebnis schlägt ErwartungenASML NA - ASML Q2 Nettoumsatz Prognose schlägt ErwartungenBHP AT - BHP fördert weniger Eisenerz im 3. QuartalERICB SS - Ericsson 1Q Adjusted Operating Profit Beats EstimatesRAND NA - Randstad 1Q Nettoergebnis 151 Mio EUR ROG SW - Roches Pharmaumsatz fällt 14% wegen Krebs-Biosimilars, Corona Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...