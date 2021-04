Die Aktie von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) verspricht langfristig orientierten Investoren womöglich eine Menge Potenzial. Es geht darum, den Markt der Flexitarier einzunehmen. Also all jene, die zwar auch mal Fleisch konsumieren, sich jedoch in der Regel bewusst dagegen entscheiden. Dabei ist es unerheblich, ob es ihnen um Tierwohl oder Umweltbedenken geht. Der Ansatz von Beyond Meat ist dabei eigentlich gar nicht so revolutionär. Auch Tofu ist mal als Alternative gedacht gewesen, um Fleisch zu imitieren. ...

