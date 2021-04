NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Mit der Wiederaufnahme der Live-Übertragung von Sportereignissen im Jahr 2021 hat das Unternehmen eine Vereinbarung geschlossen, laut der TAAT als Sponsor von PBR-Bull-Riding-Veranstaltungen in den Vereinigten Staaten auftritt. Mit mehr als drei Millionen Besuchern pro Jahr und Millionen von Zuschauern der weltweit übertragenen PBR-Veranstaltungen geht das Unternehmen davon aus, dass dieses Sponsoring ein integraler Bestandteil seiner Marketingstrategie sein kann, um die Bekanntheit bei Rauchern ab 21 Jahren zu fördern. Das PBR-Sponsoring hat sich als äußerst effektiv erwiesen: 54 % der PBR-Fans erkennen mit größerer Wahrscheinlichkeit eine Sponsorenmarke als der durchschnittliche US-Erwachsene, und 12 % der Fans haben bei einem Unternehmen speziell deshalb eingekauft, weil es ein PBR-Sponsor war.

LAS VEGAS und VANCOUVER, 20. APRIL 2021 - TAAT LIFESTYLE & WELLNESS LTD. (CSE: TAAT) (OTCQB: TOBAF) (FRANKFURT: 2TP2) (das "Unternehmen" oder "TAAT") gibt bekannt, dass eine Sponsoring-Vereinbarung mit Professional Bull Riders LLC ("PBR") abgeschlossen wurde, die vorsieht, dass das TAAT-Logo und die damit verbundenen Botschaften neben anderen PBR-Sponsoren ab 2021 bei Live-Bull-Riding-Veranstaltungen in den USA gezeigt werden, die auch weltweit über verschiedene Medienkanäle übertragen werden. PBR veranstaltet jedes Jahr über 300 Events, darunter "Unleash the Beast", das landesweit auf US-Kanälen sowie auf mehreren Netzwerken in 50 Ländern und Territorien1 übertragen wird. Zu den Hauptsponsoren der PBR-Veranstaltungen gehören die Energie-Drink-Marke Monster, das symbolträchtige Work-Wear-Label Wrangler sowie Caterpillar, der weltweit größte Baumaschinenhersteller2.

Die Sponsoring-Vereinbarung des Unternehmens mit PBR wurde am Dienstag, den 13. April 2021 für die verbleibende Dauer der Saison 2021 sowie für die gesamte Dauer der Saisonen 2022 und 2023 (bis einschließlich der letzten gesponserten Veranstaltung im Jahr 2023) abgeschlossen; sie sieht mehrere Sponsoring-Leistungen vor, die unter anderem Folgendes umfassen (vorbehaltlich der Verfügbarkeit und Einschränkungen an jedem Veranstaltungsort sowie der lokalen Bestimmungen für jeden Veranstaltungsort):

- Exklusivität in der Kategorie Brennbare Rauchprodukte (Combustible Smoke Products)

- Marketing-Platzierung in der Arena (z.B. digitale Beschilderung, Werbespots in der Arena, Hallen-Displays)

- In-Arena-Gewinnspiel-Aktion (TAAT Cowboy Cool Sweepstakes) einmal pro Vertragsjahr

- TAAT gebrandete "Raucherzone," ein ausgewiesener Raucherbereich an ausgewählten Veranstaltungsorten

- In-Market-Sponsoring (z.B. Cowboy Cool Tailgate, PBR-Afterparty)

- Offizielle Partnerschaft mit dem PBRewards-Programm von PBR, mit In-Arena und digitaler Unterstützung

- Soziale Medien und digitale Elemente (z.B. Sponsoring von Episoden mit Originalinhalten von PBR, Bannerwerbung auf der Website PBR.com)

Das Sponsoring von PBR hat vielen Lifestyle-orientierten Markennamen, die bei dem sehr engagierten Publikum der PBR-Veranstaltungen bekannt werden wollen, einen erheblichen Wert verschafft. So erkannten beispielsweise 54 % der PBR-Fans einen Sponsor schneller als der durchschnittliche Erwachsene in den USA, und 12 % der Fans kauften bei einem Unternehmen speziell deshalb ein, weil es ein PBR-Sponsor war3. Ein weiterer Beleg für den Wert von PBR-Sponsoring in der Tabakindustrie: Als die Muttergesellschaft der Kautabakmarke Copenhagen in den USA auf ein Sponsoring pro Jahr beschränkt war, war PBR im Jahr 2008 das Sponsoring der Wahl für das Unternehmen4.

In den USA finden jedes Jahr mehr als 300 PBR-Veranstaltungen statt, bei denen die Logos der Sponsoren unübersehbar auf den Arena-Panels, den Startboxen (bucking chutes), der Kleidung der Teilnehmer und auf den digitalen Mediendisplays abgebildet sind. Ab 2021 werden das TAAT-Logo und die Markenbotschaft zwischen den bestehenden PBR-Sponsoren, zu denen mehrere bekannte Verbrauchermarken gehören, platziert. Bildquelle: PBR Website

Leser, die Nachrichtenportale nutzen, können die obenstehenden Medien möglicherweise nicht abrufen. Bitte besuchen Sie SEDAR oder die Rubrik Investor Relations auf der Website des Unternehmens; dort können Sie eine Version dieser Pressemitteilung mit allen eingebundenen Medien abrufen.

"Wir sind begeistert, diese Sponsoring-Vereinbarung mit PBR abzuschließen", meinte Setti Coscarella, der Chief Executive Officer von TAAT. "Die starke Bilanz bei der Verlängerung von PBR-Sponsoring spricht für ihren Erfolg bei der Erreichung der Markenbekanntheit, die von den Sponsoren angestrebt wird. Wir sind davon überzeugt, dass wir als Sponsor von PBR eine hervorragende Sichtbarkeit für unsere Marke bei Rauchern ab 21 Jahren, die die Liga und ihre Veranstaltungen mitverfolgen, erreichen können, und wir freuen uns darauf, zu sehen, wie dies uns dabei helfen kann, auf unserem bestehenden Marktwert aufzubauen, während wir anfangen, unsere Produkteinführung in den Vereinigten Staaten zu skalieren."

Bullenreiten, das als "Amerikas ursprünglicher Extremsport" bezeichnet wird, wurde Mitte des 19. Jahrhunderts im Südwesten der USA populär als Adaptierung von Wettbewerben in Ranch- und reiterlichem Können, die in Mexiko seit dem 16. Jahrhundert stattfanden5. PBR wurde 1992 von einer Gruppe von 20 unternehmerischen Bullenreitern gegründet und zieht heute jährlich mehr als drei Millionen Fans an, die die Live-Veranstaltungen besuchen. Über 500 Bullenreiter aus den USA, Kanada, Mexiko, Brasilien und Australien sind derzeit PBR-Mitglieder und nehmen an Veranstaltungen teil, die zu den jährlichen PBR World Finals führen, bei denen jedes Jahr mehr als 10 Millionen USD an Preisgeldern auf dem Spiel stehen1. Die PBR World Finals 2021 finden vom 3. bis 7. November in der T-Mobile Arena in der Nähe des Las Vegas Strip statt, wo die Marke TAAT einem nächtlichen Live-Publikum von bis zu 20.000 Fans präsentiert werden soll6.

Tim Corkum, der Chief Revenue Officer von TAAT meinte: "Die Einführung einer neuen Marke in der Kategorie Zigaretten beginnt damit, zu verstehen, wer der Zielkonsument ist und welche Bedürfnisse er hat, die von anderen Marken nicht erfüllt werden. Die typische Consumer Journey für jedes Produkt fängt bei der Bekanntheit der Marke an, die durch konsequente und wiederholte Publizierung der Marke TAAT an Orten, die regelmäßig die Aufmerksamkeit der Verbraucher erregen, erreicht werden muss. Unsere derzeitigen digitalen Werbemaßnahmen bieten uns eine relativ kostengünstige Möglichkeit, Raucher ab 21 Jahren über Medien zu erreichen, auf denen sie einen Großteil ihrer Zeit damit verbringen, sich über neue Produkte zu informieren. Wir haben uns nicht auf Online-Werbung beschränkt, da die Marke TAAT auf Video-Bildschirmen an Zapfsäulen und an der Kasse in Geschäften beworben wird. Wir haben auch Trainingsprogramme für die Einzelhändler eingeführt, bei denen die meisten Zigaretten verkauft werden. Dadurch wird die Marke TAAT Rauchern ab 21 Jahren wiederholt während ihrer Kaufentscheidungsmomente, die mehrmals pro Woche stattfinden, präsentiert. Das Sponsoring von PBR erweitert nun unsere Fähigkeit, mehr Lifestyle-Elemente einzubauen, die die Marke TAAT enger mit unserer Verbraucherbasis verbinden und unsere Marke noch mehr Rauchern zugänglich machen, die TAAT als eine Marke betrachten, die ihre sportliche Leidenschaft ergänzt. Wichtiger als nur das Branding und die Beschilderung ist, dass TAAT in der Lage sein wird, Erlebnis-Marketing, Test-Produkte und Benutzerdialoge zu integrieren, was es uns ermöglichen wird, die TAAT-Botschaft bei einer großen Fangemeinde von Rauchern ab 21 Jahren in mehreren Märkten in den USA, in denen jährlich PBR-Veranstaltungen stattfinden, direkt zu verstärken."

Quellennachweis

1 - https://pbr.com/about/

2 - https://pbr.com/sponsors/

3 - https://www.forbes.com/sites/jasonbelzer/2016/01/21/professional-bull-riders-pbr-has-created-the-most-authentic-sponsorship-platform-in-sports/'sh=125cfa6c74cc

4 - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2791245/

5 - https://www.americancowboy.com/people/history-bull-riding

6 - https://www.t-mobilearena.com/arena-information/quick-facts

Für das Board of Directors des Unternehmens:

TAAT LIFESTYLE & WELLNESS LTD.

"Setti Coscarella"

Setti Coscarella, CEO & Director

Weitere Informationen erhalten Sie über:

TAAT Investor Relations

1-833-TAAT-USA (1-833-822-8872)

mailto:investor@taatusa.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE ("CSE") UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT UND ANGEMESSENHEIT DIESER MELDUNG.

Nähere Informationen erhalten Sie unter http://wwvape.com

Über TAAT Lifestyle & Wellness Ltd.

Das Unternehmen hat TAAT, eine tabak- und nikotinfreie Alternative zu herkömmlichen Zigaretten, entwickelt. TAAT wird in den Sorten "Original", "Smooth" und "Menthol" angeboten. Das Basismaterial von TAAT ist Beyond Tobacco, eine eigens entwickelte Mischung, die einer zum Patent angemeldeten Veredelungstechnik unterzogen wird, mit der ein tabakähnliches Aroma und ein tabakähnlicher Geruch erzeugt wird. Unter der Leitung von Führungskräften, die bei "Big Tobacco"-Firmen tätig waren, wird TAAT im vierten Quartal 2020 in den Vereinigten Staaten eingeführt. Damit verfolgt das Unternehmen seine Positionierung auf dem 814 Milliarden US-Dollar1 schweren weltweiten Tabakmarkt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter http://taatusa.com.

Quellennachweis

1 British American Tobacco - The Global Market

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "nimmt an" oder "nimmt nicht an" oder "glaubt" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden, oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden", oder "werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten neben den folgenden Aussagen auch Aussagen zur möglichen Einführung von Beyond Tobacco: mögliche Auswirkungen des Sponsorings von PBR-Veranstaltungen durch das Unternehmen in den Jahren 2021 bis 2023, einschließlich der laufenden Ausrichtung solcher Veranstaltungen angesichts der laufenden COVID-19-Pandemie. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in solche Informationen gesetzt werden. Es kann nicht versichert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören (i) ungünstige Marktbedingungen; (ii) Veränderungen des Wachstums und der Größe der Tabak- und CBD-Märkte; und (iii) andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen ist in einem sich rasch entwickelnden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf: weder ist es der Unternehmensleitung möglich alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, einschätzen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden weder von Health Canada noch von der U.S. Food and Drug Administration überprüft. Da jeder Mensch anders ist, werden die positiven Auswirkungen, die sich aus der Einnahme der Produkte des Unternehmens ergeben, wenn überhaupt, von Person zu Person unterschiedlich sein. Bezüglich der Auswirkungen der Produkte des Unternehmens auf die Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person können keine Ansprüche oder Garantien geltend gemacht werden. Die Produkte des Unternehmens sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.

Diese Pressemitteilung kann markenrechtlich geschützte Namen von Drittunternehmen (oder ihre jeweiligen Angebote mit markenrechtlich geschützten Namen) enthalten, die sich typischerweise auf (i) Beziehungen des Unternehmens mit solchen Drittunternehmen beziehen, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, und/oder (ii) Kunden-/Lieferanten-/Service-Provider-Parteien, deren Beziehung zum Unternehmen in dieser Pressemitteilung erwähnt wird/werden. Alle Rechte an solchen Marken sind den jeweiligen Eigentümern oder Lizenznehmern vorbehalten.

Erklärung in Bezug auf unabhängige Investor-Relations-Firmen

Bekanntmachungen in Bezug auf die von Taat Lifestyle & Wellness Ltd. beauftragten Investor-Relations-Firmen erhalten Sie unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR (http://sedar.com).

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57965Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57965&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA87320L1031Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA87320L1031