Die von Facebook geplante Digitalwährung leidet weiter unter Startschwierigkeiten. Nun verrät eine anonyme Quelle, dass das Projekt noch in diesem Jahr an den Start gehen soll. Allerdings in deutlich geringerem Ausmaß, als zuvor geplant. Facebooks Digitalwährung Diem soll noch in diesem Jahr als Stablecoin herausgegeben werden, wenn auch zunächst in eher überschaubarem Ausmaß. Das hat eine anonyme Quelle dem Sender CNBC verraten. Zuletzt hatte es noch im November 2020 geheißen, Facebook würde den mit dem US-Dollar im Verhältnis 1:1 verbundenen Stablecoin noch in diesem Januar herausgeben. Doch offenbar hat die Diem Foundation, ...

