Als "grundsätzlich positiv" haben CEO Arne Dehn und COO Uwe Kemm im kürzlich auf boersengefluester.de erschienen Interview "Wir setzen unseren Wachstumskurs gestärkt fort" den Geschäftsverlauf von Stemmer Imaging im ersten Quartal 2021 bezeichnet. Nun hat der Anbieter von Bildverarbeitungstechnologien Vorabzahlen für das Auftaktviertel vorgelegt - und uns deutlich positiv überrascht. Jedenfalls liegt das Ergebnis vor ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: Stemmer Imaging, Amalphi Lloyd Fonds appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...