Freiform-Werkzeug bietet virtuelle Whiteboard-Umgebung mit Live-Berechnungen

WATERLOO, Kanada, April 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Maplesoft kündigte Maple Flow an, ein neues Mathematik-Tool, mit dem Ingenieure ihre mathematischen Berechnungen und Analysen einfacher entwickeln und dokumentieren können. Maple Flow bietet eine virtuelle, Whiteboard-ähnliche Umgebung, die Berechnungen automatisch live hält, während Benutzer ihre Berechnungen verfeinern, neu positionieren und entwickeln. Neben dem neuen Maple Flow hat Maplesoft auch eine neue Version der leistungsstarken und umfassenden Mathematiksoftware Maple angekündigt. Beide Produkte bieten Zugriff auf die weltweit führende Mathematik-Engine, wobei Maple Flow eine Benutzeroberfläche und einen Arbeitsablauf bietet, die speziell auf Konstruktionsingenieure zugeschnitten sind, die Berechnungen und schnelle Scratchpad-Mathematik durchführen, während Maple ein allgemeineres Werkzeug ist, das die fortgeschrittene mathematische Analyse und Algorithmenentwicklung von Forschungsingenieuren unterstützt.



Durch die Bereitstellung einer flexiblen, Whiteboard-ähnlichen Umgebung ermöglicht Maple Flow Konstrukteuren das einfache Skizzieren und Formalisieren von technischen Ideen, wobei der Inhalt durch einfaches Ziehen und Ablegen überarbeitet und neu angeordnet werden kann. Benutzer können Mathematik, Text und Bilder zu einem interaktiven Live-Dokument hinzufügen, und Maple Flow hält die gesamte Mathematik automatisch auf dem neuesten Stand. Die Maple Flow-Umgebung handhabt die Konstruktionsberechnungen, die im Mittelpunkt praktisch aller technischen Projekte stehen, wie z. B. Schaltkreisanalyse, Balkenbelastung, Straßenbelagskonstruktion und Verbrennung.

"Allzu oft vermeiden Ingenieure in den frühen Phasen ihrer Projekte Mathematik-Tools, weil sie mehr Freiraum für Brainstorming und Revisionen brauchen", sagt Samir Khan, Produktmanager bei Maplesoft. "Diese Ingenieure beginnen ihre Arbeit oft mit Whiteboards oder Papier und müssen ihre Arbeit schließlich in einem Mathematik-Tool neu erstellen. Mit Maple Flow können Konstrukteure ihre Arbeit in einer Umgebung beginnen, die die gleiche Flexibilität wie ihre Whiteboards bietet, zusammen mit allen Leistungs- und Dokumentationsmöglichkeiten, die sie von einem Mathematik- und Analysewerkzeug von Maplesoft erwarten würden."

Neben Maple Flow hat Maplesoft auch eine neue Version von Maple veröffentlicht, dem fortschrittlichen Analyse- und Algorithmen-Entwicklungswerkzeug für Forschungsingenieure. Maple wird weltweit für eine Vielzahl von fortschrittlichen Projekten eingesetzt, z. B. für elektrische Energiesysteme, Signalverarbeitung sowie Hoch- und Tiefbau. Die neueste Version, Maple 2021, bietet eine Reihe von Verbesserungen für das gesamte Produkt, von kleinen Produktivitätsänderungen bis hin zu neuen Bereichen der Mathematik. Zu den Verbesserungen gehören eine stärkere Mathematik-Engine, die noch mehr Probleme bewältigen kann, ein optimierter Arbeitsablauf und erweiterte Werkzeuge für die Signalverarbeitung, die Arbeit mit thermophysikalischen Daten und die Physik.

Weitere Informationen über Maple Flow finden Sie unter https://www.maplesoft.com/products/MapleFlow.

Weitere Informationen über neue Funktionen in Maple 2021 finden Sie unter www.maplesoft.com/products/maple/new_features.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/127908aa-743a-4f31-b194-51d7d0a8cf3e