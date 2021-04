Im freundlichen Marktumfeld zählt Siemens Healthineers am Mittwoch zu den stärksten Werten im MDAX. Die Siemens-Tochter profitiert von einer bullishen Studie von JPMorgan. Angesichts der starken Entwicklung des operativen Geschäfts und dem Abschluss der Varian-Übernahme dürfte nun das Rekordhoch wieder in den Fokus rücken.DER AKTIONÄR ist zuversichtlich, dass nach der letzten Kapitalerhöhung und in Erwartung starker Zahlen Anfang Mai noch deutlich mehr drin ist bei Siemens Healthineers. Mit welchem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...