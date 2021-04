Am kommenden Samstag feiert der Enyaq iV bei den deutschen Škoda-Autohäusern seine Händler-Premiere. Das bedeutet, dass Interessenten das E-SUV vor Ort anschauen können. Alternativ planen Händler auch virtuelle Veranstaltungen. Während für solche digitalen Events die Händler vor Ort zuständig sind, kündigt die Deutschland-Zentrale mit Sitz in Weiterstadt an, die deutsche Handelspremiere mit einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...