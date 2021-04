Ambarella, Inc. (NASDAQ: AMBA), ein Unternehmen für KI-Vision-Silizium, gab heute bekannt, dass der Automobilinnovator Great Wall Motors (GWM) ein kamerabasiertes Sensorsystem in der Kabine auf Basis des Ambarella CV25AQ CVflow KI-Vision-Prozessors auf den Markt gebracht hat. Das System ist ein wesentlicher Bestandteil des neuen Flaggschiff-SUV WEY Mocha, das diese Woche im Rahmen der Auto Shanghai 2021 als erstes Modell der GWM-Fahrplattform "Coffee Intelligence" auf den Markt gebracht wurde.

Great Wall Motors this week at Auto Shanghai 2021 launched a multi-channel AI vision system based on the Ambarella CV25 CVflow AI vision processor. (Photo: Business Wire)