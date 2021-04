Die Aktien von Leoni, einem Hersteller in den Produktgruppen Drähte, Kabel und Bordnetz-Systeme mit Sitz in Nürnberg, Bundesland Bayern, haben am Montag den Stopp der vorherigen Long-Position im Gewinn erreicht. Der aktuelle Rücklauf könnte eine neue Long-Chance bieten. Am Vortag hieß es: "Der Stopp der Long-Position sollte nun vom Einstand weiter in den Gewinn auf 11,20 Euro hochgezogen werden". Das Tagestief lag am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...