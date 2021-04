Guten Morgen, der DAX hat am Vortag die Kursschwäche vom Montag fortgesetzt und ist im Tagestief bis 15.109 Punkte gefallen. Damit lag der DAX in der üblichen Korrekturzone etwas unter dem 10er-EMA im Tageschart. Der DAX ging schließlich bei 15.129 Punkten aus dem Handel und notiert am heutigen frühen Mittwochmorgen wieder etwas höher im Bereich von 15.180 Punkten. Es kommt nun darauf an, ob die neue Aufwärtsbewegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...