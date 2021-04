Die Wiener Börse hat sich am Mittwochvormittag mit fester Tendenz präsentiert. Der ATX gewann bis etwa 9.50 Uhr um 0,69 Prozent auf 3.172,54 Einheiten. Marktbeobachter verwiesen auf eine Gegenbewegung auf die klaren Vortagesverluste. Am Dienstag war der heimische Leitindex um 2,4 Prozent abgerutscht. Am Berichtstag zeigen sich auch die europäischen Leitbörsen kurz nach Handelsauftakt auf dem Weg nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...