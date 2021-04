Allianz-Calls mit 85%-Chance bei Kursanstieg auf 225 Euro

Der Versicherungskonzern Allianz entwickelte sich im Jahr 2020 trotz der negativen Auswirkung der Pandemie und dem niedrigen Zinsumfeld stabil und beendete das Jahr mit einem starken vierten Quartal. Die unveränderte Dividende von 9,60 Euro je Aktie, günstige Unternehmensnachrichten und der positive Ausblick verliehen der Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005), die am 8.4.21 bei 221,10 Euro ein neues Jahreshoch erreichte, Rückenwind.

In Erwartung eines starken operativen Ergebnisses im zweiten Quartal bekräftigte Berenberg Bank ihre Kaufempfehlung für die Versicherungsaktie und hob das Kursziel auf 250 Euro an. Kann die Allianz-Aktie, die bei der Erstellung dieses Szenarios bei 217,70 Euro notierte, in den nächsten Wochen zumindest auf 225 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 220 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die Allianz-Aktie mit Basispreis 220 Euro, Bewertungstag 18.6.21, BV 0,1, ISIN: DE000JC2LU50, wurde beim Allianz-Aktienkurs von 217,70 Euro mit 0,32 - 0,33 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 225 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,61 Euro (+85 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 210,31 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Allianz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 210,31 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UE7L7N2, wurde beim Allianz-Kurs von 217,70 Euro mit 0,75 - 0,76 Euro taxiert.

Wenn die Allianz-Aktie auf 225 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,46 Euro (+92 Prozent) erhöhen - sofern die Allianz-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 205,699 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Allianz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 205,699 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA55PE4, wurde beim Allianz-Kurs von 217,70 Euro mit 1,24 - 1,25 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Allianz-Aktie auf 225 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,93 Euro (+54 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Allianz-Aktien oder von Hebelprodukten auf Allianz-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de