Was passiert heute früh an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die neue Forsa Umfrage nach der Kür der Kanzlerkandidaten bei CDU und Grünen. Wir schauen auf die politischen Sorgen, die sich in Teilen der Republik ausbreiten. Außerdem im Fokus: HELLA mit spannenden Neuvorstellungen auf der Auto Shanghai 2021 und AMS vor Verlust eines wichtigen Auftraggebers.

Gestern tendierten die Indizes beiderseits des Atlantiks schwächer. An der Wall Street gab es in den drei großen Indizes Abschläge rund um 0,7 %. Der DAX kam mit -1,5 % sogar doppelt so stark zurück. Damit ist der Ausbruch über die 15.300 Punkte konterkariert. Charttechnisch ist das zunächst ein Rückschlag. Was ist die Ursache?

