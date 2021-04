Gatik baut unter Verwendung von Velodyne-Sensoren Nordamerikas erstes autonomes Verkehrsnetz für die mittlere Meile auf

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) gab heute eine mehrjährige Vereinbarung mit Gatik bekannt, dem Branchenführer im Bereich der Automatisierung von Transportnetzwerken auf der Straße für die B2B-Logistik auf der mittleren Meile. Gatik setzt Lidar-Sensoren von Velodyne als wichtigen Teil einer komplett redundanten Sensor-Suite ein, um Waren sicher und effizient zwischen Mikro-Fulfillment-Zentren, Dark Stores und Einzelhandelsstandorten auszuliefern ein Logistikfluss, der als mittlere Meile bekannt ist. Gatik führt täglich umsatzgenerierende autonome Bestellungen für mehrere Fortune-500-Kunden in den USA und Kanada aus, darunter auch Walmart, reduziert die Kosten der Kunden und hält die Lieferzeiten kurz.

Gatik nutzt die Lidar-Sensoren Alpha Prime und Ultra Puck von Velodyne, um die Kurzstreckenlogistik mit einer präzisen, zuverlässigen Navigation für den autonomen Betrieb in Echtzeit zu unterstützen. Gatik betreibt eine Flotte von LKWs der Klassen 3-6, die mit Multitemperatur-Fächern ausgestattet sind, 7 Tage die Woche, 12 Stunden am Tag, auf Routen mit einer Entfernung von bis zu 300 Meilen in verschiedenen Märkten Nordamerikas. Die Lösung von Gatik hilft Einzelhändlern, die Nachfrage der Verbraucher nach einer schnellen Warenlieferung zu erfüllen, die durch das rasante E-Commerce-Wachstum angetrieben wird, und die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen sowie den Kunden dabei zu helfen, die bisher nicht gekannte Anforderung der kontaktlosen Lieferung zu erfüllen.

"Die Sensorlösungen von Velodyne verfügen über die bewährte Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit, die unsere AVs benötigen, um in komplexen städtischen Einsatzgebieten sicher und effizient zu funktionieren", sagt Arjun Narang, Mitgründer und Chief Technology Officer von Gatik. "Wir freuen uns, dass wir unsere autonome Lösung mit Hilfe der branchenführenden Lidar-Technologie von Velodyne zügig skalieren können."

"Gatik bringt die autonome Zustellung in den Mainstream und schafft erhebliche Effizienzgewinne in der Lieferkettenlogistik für Einzelhändler. Es mag für viele Menschen eine Art Aha-Effekt sein, wenn sie erfahren, dass die AVs von Gatik, die Velodyne-Sensoren verwenden, wahrscheinlich an der Auslieferung einiger der Waren beteiligt waren, die sie in ihren Häusern verwenden", sagte Anand Gopalan, Chief Executive Officer bei Velodyne Lidar. "Sie zeigen, wie Velodyne-Sensoren AVs dabei helfen, effiziente und sichere Warenbewegungen zu gewährleisten."

Die Sensoren Alpha Prime und Ultra Puck von Velodyne, die die patentierte 3D-Rundumsicht-Technologie von Velodyne nutzen, bieten eine Echtzeit-Objekterkennung, die für eine sichere Navigation und einen zuverlässigen Betrieb erforderlich ist. Die Sensoren bieten die Reichweite, Genauigkeit und Auflösung, die sie zu idealen Lösungen für autonome Logistikdienstleistungen machen. Sie erkennen und erfassen Fahrzeuge, Fußgänger und andere Hindernisse, damit autonome Fahrzeuge bei verschiedenen Geschwindigkeiten, bei Tag und Nacht und bei unterschiedlichen Straßenbedingungen wie Regen, Graupel und Schnee sicher unterwegs sind.

Über Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) läutete mit der Erfindung von Lidar-Sensoren mit 360°-Rundumsicht in Echtzeit eine neue Ära der autonomen Technologie ein. Velodyne ist das erste börsennotierte reine Lidar-Unternehmen und weltweit bekannt für sein breites Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Technologien. Die revolutionären Sensor- und Softwarelösungen von Velodyne bieten Flexibilität, Qualität und Leistung, um den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen gerecht zu werden, darunter autonome Fahrzeuge, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), Robotik, unbemannte Luftfahrzeuge, intelligente Stadtkonzepte und Sicherheit. Durch kontinuierliche Innovation strebt Velodyne danach, Leben und Gemeinschaften zu verändern, indem es eine sicherere Mobilität für alle vorantreibt. Weitere Informationen finden Sie unter www.velodynelidar.com.

Über Gatik

Gatik wurde 2017 von erfahrenen Veteranen der autonomen Technologiebranche gegründet und verfügt über Niederlassungen in Palo Alto und Toronto. Das Unternehmen hat mit seiner Flotte von leichten bis mittelschweren LKWs das erste autonome Transportnetzwerk auf der mittleren Meile in Nordamerika aufgebaut und konzentriert sich auf Kurzstrecken- und B2B-Logistik für Fortune-500-Einzelhandelsunternehmen wie Walmart und Loblaw. Gatik versetzt seine Kunden in die Lage, ihre Hub-and-Spoke-Lieferketten zu optimieren, das Pooling von Beständen über mehrere Standorte hinweg zu optimieren, die Arbeitskosten zu senken und die bisher nicht gekannte Nachfrage nach kontaktloser Zustellung zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter www.gatik.ai

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, ohne Einschränkung, aller Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, und schließt, ohne Einschränkung, Aussagen über Velodynes Zielmärkte, neue Produkte, Entwicklungsbemühungen oder Aussagen über den Wettbewerb ein. Wenn in dieser Pressemitteilung die Worte "schätzt", "prognostiziert", "erwartet", "geht davon aus", "rechnet damit", "plant", "beabsichtigt", "glaubt", "strebt", "dürfte", "kann", "wird", "sollte", "zukünftig", "schlägt vor" und Variationen dieser Wörter oder ähnliche Ausdrücke (oder die negativen Versionen dieser Wörter oder Ausdrücke) verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, Bedingungen oder Ergebnisse und beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderer wichtiger Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Velodyne liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken können, gehören unter anderem die Fähigkeit von Velodyne, das Wachstum zu steuern; die Fähigkeit von Velodyne, seinen Geschäftsplan umzusetzen; Ungewissheiten in Bezug auf die Möglichkeiten der Kunden von Velodyne, ihre Produkte zu vermarkten und die letztendliche Marktakzeptanz dieser Produkte; die ungewissen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft von Velodyne und seinen Kunden; Ungewissheiten in Bezug auf Velodynes Schätzungen der Marktgröße für die Produkte von Velodyne; Ungewissheiten in Bezug auf die staatliche Regulierung und Akzeptanz von Lidar für die Bereiche Fußgängersicherheit, Verkehrsstaus und Smart-City-Anwendungen; die Geschwindigkeit und der Grad der Marktakzeptanz der Produkte von Velodyne; der Erfolg anderer konkurrierender Lidar- und Sensor-basierter Produkte und Dienstleistungen, die bereits existieren oder verfügbar werden; die Fähigkeit von Velodyne, Übernahmen zu identifizieren und zu integrieren; Ungewissheiten im Zusammenhang mit aktuellen Rechtsstreitigkeiten von Velodyne und potenziellen Rechtsstreitigkeiten, an denen Velodyne beteiligt ist, oder der Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit des geistigen Eigentums von Velodyne; und allgemeine wirtschaftliche und marktbezogene Bedingungen, die sich auf die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Velodyne auswirken. Velodyne übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

