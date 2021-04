Der US-Finazkonzern Northern Trust Corporation (ISIN: US6658591044, NYSE: NTRS) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,70 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 1. Juli 2021 (Record day: 11. Juni 2021). Damit schüttet der Konzern auf das Gesamtjahr gesehen 2,80 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 107,37 US-Dollar (Stand: 20. April 2021) ...

