Auch in der letzten Woche setzte sich die freundliche Tendenz an den internationalen Aktienmärkten weiter fort. Der MSCI World (Euro) - Index legte um + 0,7 % auf einen weiteren neuen historischen Rekordstand von 244,52 Punkten zu.Hiermit überwindet der Index derzeit von Woche zu Woche weitere, immer steiler werdende Widerstandslinien, so dass das weiterhin bei rd. 20,5 liegende, auf 12 Monate vorausgeschätzte KGV des MSCI WORLD (Euro)-Indexes nach wie vor den höchsten Stand seit Februar 2002 aufweist, und im Falle künftig ausbleibender deutlicher ...

