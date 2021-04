Unternehmen wie Endeavour Silver, Skeena Resources und OceanaGold werden in English einen Einblick geben. Osisko Metals und Osisko Gold Royalties werden auf Deutsch präsentieren.

So hätte es aussehen können! Leider sind wir wieder nur virtuell für Sie am Start mit der 8. Deutsche Rohstoffnacht im Rahmen der INVEST 2021!

Es warten ab 17.00 Uhr am Freitag 23. April 2021 tolle Vorträge auf Sie!

Freies Ticket und Regstrierung unter:

https://www.messeticketservice.de/shop/de/messe.php?&m=1336

Die Vorträge werden eingespielt. Ab Samstag sind diese dann im Swiss Resource You Tube Kanal sowie auf Rohstoff-TV und Commodity-TV zum Abruf verfügbar.

Ich werde am Freitag, 23.4.2021 von 10.00 bis 16.00 Uhr und am Samstag von 11.00 - 14.00 Uhr am Messestand der Swiss Resource virtuell verfügbar sein für Fragen.

Die Edelmetalle werden sehr bald schon zu neuen Höhenflügen ansetzen. Wir denken dass im 2. Halbjahr neue Höchststände bei Gold und Silber anstehen. Aber Metalle wie Kupfer und Zink sollte man im Auge haben.

Die 8. DRN informiert umfassend und gibt tolle Anregungen.

Wir freuen uns auf Sie!

Program unter: https://www.deutsche-rohstoffnacht.com/

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

