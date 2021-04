Der starke Kursrückgang innerhalb eines einzelnen Handelstages mahnt zur Vorsicht, wie die Erfahrung mit ähnlichen Ereignissen aus der Vergangenheit zeigt. Deutliche Intraday-Ausverkäufe sind im Candlestickchart an langen, meist schwarzen Kerzen erkennbar. Sie treten gerne am Anfang und am Ende von Abwärtswellen auf, und stellen daher ein kleineres Alarmzeichen auf der untergeordneten Zeitebene dar. ...

