(shareribs.com) Sydney 21.04.2021 - Der Kupferpreis ist in den vergangenen Wochen massiv geklettert und notiert in London oberhalb der Marke von 9.000 USD je Tonne. Der Bergbaukonzern BHP hat seine Prognosen für die Produktion in diesem Jahr ausgeweitet. BHP hat am Mittwoch seine Produktionszahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres vorgelegt. Demnach hat das Unternehmen 1,233 Mio. Tonnen ...

