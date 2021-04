DGAP-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis

SNP-Umsatz im Geschäftsjahr 2020 etwa auf Vorjahresniveau



21.04.2021 / 11:24

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SNP-Umsatz im Geschäftsjahr 2020 etwa auf Vorjahresniveau

- Konzernumsatz 2020 mit 143,8 Mio. € nur leicht unter Vorjahr (2019: 145,2 Mio. €)

- Neue Unternehmensstrategie erfolgreich implementiert

- Weltweites Partner-Netzwerk weiter ausgebaut

- Guidance für 2021: 160 - 180 Mio. € Umsatz und 5 - 8 % EBIT-Marge

- Vorläufige Zahlen für Q1 2021 veröffentlicht



Heidelberg, 21. April 2021 - Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE (ISIN: DE0007203705), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für digitale Transformationsprozesse und softwarebasierte Datenmigrationen, hat heute ihren testierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Im Zuge dessen bestätigte SNP auch die am 15. Januar 2021 veröffentlichten vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Der Umsatz sank leicht um 1 % von 145,2 Mio. € auf 143,8 Mio. €. Davon entfielen 49,9 Mio. € auf das Segment Software und 93,9 Mio. € auf das Segment Services. Aufgrund weiterer Wachstumsinvestitionen, insbesondere in den Personalaufbau, sank das operative Ergebnis (EBIT) von 3,4 Mio. € im Vorjahr auf 0,8 Mio. € in 2020. Dies entspricht einer EBIT-Marge von 0,6 %, nach 2,4 % im Vorjahr.

"Für die Wirtschaft war das vergangene Jahr durch COVID-19 außergewöhnlich. Und wir bei SNP haben durch den Tod unseres Gründers und CEOs Dr. Andreas Schneider-Neureither einen Schicksalsschlag verkraften müssen. Angesichts dessen sind wir mit den Zahlen für 2020 zufrieden", so Prof. Dr. Heiner Diefenbach, CFO von SNP SE. "Deutlich positiver sehen wir hingegen den Ausblick auf die Zukunft. Unsere neue Unternehmensstrategie kommt sowohl bei unseren Kunden als auch bei unseren Partnern sehr gut an. Wir sind bestens im Markt positioniert und deshalb auch verhalten optimistisch für das aktuelle Geschäftsjahr."

SNP SE hat seine Unternehmensstrategie in drei Bereichen fortgeschrieben. Das IT-Unternehmen positioniert sich fokussierter denn je. Es hat sich von einem Unternehmen für Businesstransformationen zu einem Spezialisten für Datentransformation in der SAP-Welt weiterentwickelt. Dies kommt auch im Slogan "The Data Transformation Company" deutlich zum Ausdruck. Zudem hat SNP sein Geschäftsmodell - weg von einem rein Service-orientierten hin zu einem Software- und Lösungs-orientierten - angepasst. Und auch die neue Go-to-Market-Strategie wird das Wachstum weiter unterstützen: Neben dem Direktvertrieb baut SNP immer mehr auf den Vertrieb über ein globales Partnernetzwerk aus IT-Beratungsunternehmen, Systemintegratoren, Managementberatungen sowie Hyperscalern.

So konnte das Unternehmen im Jahr 2020 weiter erfolgreich sein weltweites Partner-Netzwerk ausbauen. Allein im letzten Jahr kamen rund 20 neue Partnerschaften hinzu - darunter u.a. Scheer, all for one Group, Wipro, Abacus, Microsoft, Cloud4C, Accely, Fujitsu, MHP und Swisscom. Insgesamt erwirtschaftete SNP bereits 26,2 Mio. € oder 18 % des Umsatzsatzes mit Partnern. Der Auftragseingang wuchs überproportional um 26 % auf 47,6 Mio. €.

"Wir haben das größte internationale Partner-Netzwerk für Datentransformation in der SAP-Landschaft. Dies ermöglicht uns, unsere Plattform für Datentransformation, CrystalBridge, überall in der Welt bei unseren Kunden einzusetzen und mit den Kunden-Insights immer weiterzuentwickeln", erläutert SNP-CEO Michael Eberhardt.

Das Geschäft von SNP entwickelte sich in den insgesamt sechs Regionen sehr unterschiedlich: Der Umsatz sank in der größten Region Central Europe (CEU) um 6 % auf 78,4 Mio. € und in der Region JAPAC um 20 % auf 5,3 Mio. €. In allen anderen Regionen wurden die Vorjahresergebnisse hingegen übertroffen: In der Region Osteuropa, Naher Osten und Afrika stieg der Umsatz um 7 % auf 22,6 Mio. € und in der Region Lateinamerika um 14 % auf 15,3 Mio. €. Auch in den USA stieg der Umsatz um 7 % auf 14,6 Mio. €, während in UK & Irland ein Umsatzplus von 1 % auf 7,6 Mio. € erzielt wurde.

Die Weiterentwicklung zu einem Software- und Lösungs-orientierten Geschäftsmodell zeichnet sich insbesondere in der Entwicklung des Segments Software ab, das um 4,8% von 47,6 Mio. € auf 49,9 Mio. € zulegen konnte. Damit beläuft sich der Software-Anteil am Gesamtumsatz auf 34,7 % oder plus 1,9 Prozentpunkte. Dagegen sank der Umsatz im Segment Service um 3,8 % von 97,6 Mio. € auf 93,9 Mio. €. Somit beliefen sich die Service-Erlöse auf 65,3 % vom Gesamtumsatz.

Der Auftragseingang ging im Geschäftsjahr 2020 um 8,4% von 201,3 Mio. € auf 184,4 Mio. € zurück. Gleichwohl erhöhte sich der Auftragsbestand im Vergleich zum Vorjahr um 19,5 % und stieg von 92,7 Mio. € auf 110,8 Mio. €. Dies stellt eine gute Ausgangsbasis für das weitere Wachstum dar. Im Segment Software stieg der Auftragsbestand um 26,4 % und im Segment Service um 11,4 %.

Auf der Kapitalseite ist SNP sehr gut aufgestellt. Das Eigenkapital stieg im Vergleich zum Vorjahresende um 20,8 Mio. € auf 87,7 Mio. €, im Wesentlichen durch eine im Juli 2020 durchgeführte Kapitalerhöhung. Damit verbesserte sich die Eigenkapitalquote um 3,2 Prozentpunkte von 39,2 % auf 42,4 %.

Im Geschäftsjahr 2020 investierte SNP zudem weiter in die Belegschaft. Das Unternehmen wuchs um 98 Mitarbeiter. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte SNP weltweit damit insgesamt 1.463 Mitarbeiter.

Den Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 sieht das Management der SNP positiv und erwartet einen Konzernumsatz zwischen 160 und 180 Mio. €. Dazu sollen sowohl die Software- als auch die Service-Erlöse deutlich steigen. Darüber hinaus erwartet das Unternehmen eine EBIT-Marge zwischen 5 und 8 %.

Vorläufige Zahlen zum Q1 2021

SNP veröffentlicht heute darüber hinaus auch die vorläufigen Zahlen für das erste Quartal 2021. Der Gesamtumsatz beträgt 33,1 Mio. € nach 34,4 Mio. € in einem Vorjahresquartal, das noch nicht durch COVID-19 beeinträchtigt war. Dies entspricht einem Rückgang von 3,8 %. Dank verschiedener Effizienzmaßnahmen verbesserte sich das EBIT um rund ein Drittel von minus 3,9 Mio. € auf minus 2,6 Mio. €. SNP veröffentlicht die vollständigen Zahlen für das erste Quartal 2021 am 29. April 2021.



SNP hat heute den Geschäftsbericht 2020 veröffentlicht. Dieser steht auf der SNP-Internetseite zum Download bereit unter: https://www.snpgroup.com/de/investor-relations/finanzpublikationen



Über SNP

SNP ist ein weltweit führender Anbieter von Software zur Bewältigung komplexer digitaler Transformationsprozesse. Anders als klassische IT-Beratung im ERP-Umfeld setzt SNP auf einen automatisierten Ansatz mit Hilfe eigens entwickelter Software: Mit der Data Transformation Platform CrystalBridge(R) und dem SNP BLUEFIELDTM-Ansatz können IT-Landschaften deutlich schneller und sicherer umstrukturiert, modernisiert und Daten sicher in neue Systeme oder in Cloud-Umgebungen migriert werden. Dies gewährt Kunden klare qualitative Vorteile bei gleichzeitig reduziertem Zeit- und Kostenaufwand.

Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeiter*innen. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von rund 14,8 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert, seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE).

Weitere Informationen unter www.snpgroup.com

Ansprechpartner SNP:

Nicole Huber

Executive Vice President Corporate Development

Telefon: +49 6221 6425-920

E-Mail: nicole.huber@snpgroup.com