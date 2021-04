Darum gehts im Video: Sind da etwa kleine Sorgenfalten auf der Stirn von Conny, Richy und Marcel…? Einerseits sackte der Kurs des Bitcoin in den letzten Tagen nach News aus den USA & der Türkei deutlich ab - und obendrein verheißt der Maßbierpreis nichts Gutes. Wer zudem auf Familienparties in Zukunft ganz simpel die Blockchain-Technologe erklären will, sollte die neue Folge "Börse weekly" nicht verpassen! 00:00 - Bitcoin-Verbot & Geldwäsche-Verdacht? 07:07 - Was ist eine Blockchain einfach erklärt? 09:27 - Vorsicht vor der Inflations-Falle! 15:22 - Wie wird die Inflation für 2021 ausfallen? 18:07 - Die Frage aller Fragen... - Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/