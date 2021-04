Rostock (ots) - Die Tradition der DeutschenMarine steht auf dem Boden des Grundgesetzes und ist fester Bestandteil derInneren Führung der Bundeswehr. Mit der Neufassung des Traditionserlasses wurdebereits 2017 festgelegt, dass der Kern unseres Traditionsverständnisses künftigin unserer eigenen, über 60-jährigen Geschichte, der freiheitlich,demokratischen Grundordnung sowie im Widerstand gegen Diktaturen undGewaltherrschaft liegt. Der Rückgriff auf andere deutsche Streitkräfte istdamit zwar weiterhin ein Teil unserer Geschichte, aber nicht mehr das bestimmendeElement unserer Traditionspflege.Infolgedessen hat der Inspekteurder Marine angewiesen, alle bestehenden Namen von Kasernen sowie weiterenInfrastrukturelementen auf ihre Traditionswürdigkeit im Sinne desTraditionserlasses hin zu überprüfen und da wo notwendig, eine Umbenennung zuveranlassen.Für den Marinestützpunkt Kiel -Tirpitzhafen sind die dort stationierten Soldatinnen und Soldaten der Marine inÜbereinstimmung mit dem neuen Erlass zu der Überzeugung gelangt, dassinsbesondere die Namen Tirpitz und Scheer nicht mehr zeitgemäß und traditions-beziehungsweise identitätsstiftend sind. Als Name wurde daher dieBezeichnung "Marinestützpunkt Kiel-Wik" vorgeschlagen. Mit der zukünftigen Benennung desStützpunktes nach dem Stadtteil, in dem die Marine seit ihrer Gründung präsentund ein integraler Bestandteil ist, wird die enge Verbindung zwischen der StadtKiel und der Marine zum Ausdruck gebracht werden. Aber auch die über150-jährige Geschichte des Stützpunktes selbst und die daraus erwachsenegegenseitige Bedeutung für die Entwicklung der Stadt Kiel und der Marine klingtin diesem Namen an.Die Tirpitzmole wird inGorch-Fock-Mole umbenannt werden, um auf den langjährigen angestammtenLiegeplatz unseres Segelschulschiffes, welches gleichermaßen Symbol für dieMarine und ein Wahrzeichen der Stadt Kiel ist, zu verweisen.Die Scheermole wird zukünftignach Oskar Kusch benannt werden, der als Oberleutnant zur See der Kriegsmarine wegenregimekritischer Äußerungen 1944 auf dem Schießplatz in Kiel-Holtenauhingerichtet wurde und dem dort mit der Oskar-Kusch-Straße bereits ehrendesGedenken durch die Stadt Kiel zu Teil wird.Mit diesen neuen Namen zeigt dieMarine, dass sie sich weder der Geschichte noch ihrem Erbe verweigert, aberauch gewillt ist, mit der Zeit zu gehen und eine eigenständige Interpretationvon Traditions- und Erinnerungswürdigkeit zu etablieren.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineDezernat PressearbeitTelefon: 0381 802 51521/51522/51516E-Mail: markdopizpressearbeit@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/4894982