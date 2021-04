Europas Börsen melden sich nach dem bislang größten Ausverkauf in diesem Jahr wieder mit steigenden Kursen zurück. Anleger nutzten am Mittwoch den Rücksetzer zum Wiedereinstieg. Der Dax zog bis zu 0,5 Prozent auf 15.201 Punkte an, der EuroStoxx50 legte in der Spitze um 0,9 Prozent auf 3977 Zähler zu.

Den vollständigen Artikel lesen ...