Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Kreditvergabestandards im Firmenkundengeschäft und auch bei Konsumkrediten werden im Berichtsquartal nochmals leicht verschärft, wie aus dem Bank Lending Survey der EZB hervorgeht, so die Analysten der Helaba.Eine leichte Lockerung habe es per saldo bei Immobiliendarlehen gegeben. Auch der Blick auf die Finanzierungskosten im Kreditgeschäft zeige, dass die Banken in der Krise vorsichtig geblieben seien. Aufsichtsbehörden hätten vielfach auf die Kreditrisiken wegen der Pandemie verwiesen und mit entsprechender Risikovorsorge hätten sich viele Häuser bis jetzt gut gewappnet gegen mögliche Ausfälle gezeigt. ...

