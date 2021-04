++ Europäische Aktienindizes notieren am Mittwoch leicht im Plus ++ DE30 testet Unterstützung bei 15.180 Punkten ++ Hugo Boss-Aktie steigt nach Übernahmegerüchten ++ Die europäischen Aktienmärkte starteten in den heutigen Handel höher. Die Blue-Chip-Indizes aus Europa versuchen, zumindest einen Teil des gestrigen Ausverkaufs wieder aufzuholen. Allerdings hat die Aufwärtsdynamik nachgelassen und die Indizes sind von ihren Tageshochs zurückgekommen. Der niederländische AEX (NED25) ist der am besten abschneidende europäische Index, während der polnische WIG20 (W20) unter den Top-Nachzüglern ...

