Ein Umsatzanstieg von 24 Prozent auf 7,2 Milliarden US-Dollar, der Gewinn plus 140 Prozent auf 1,7 Milliarden US-Dollar - soweit die Bilanz von Netflix. Die Neukundenzahlen lassen allerdings deutlich zu wünschen übrig. Der Streaming-Gigant hat am Dienstag nach Börsenschluss seine Zahlen für das erste Quartal 2021 vorgelegt und damit zwar die Erwartungen der Analysten übertroffen, jedoch deutlich mit den Zahlen der Neukunden enttäuscht. Netflix selbst hatte eine Steigerung von sechs Millionen neuer User angestrebt, letztlich wurden es dann nur vier. Zudem ließen neue große Hits auf sich warten und die Konkurrenz schläft nicht. Disney+ und Co sitzen Netflix dicht im Nacken. Die Netflix-Aktie rutschte nachbörslich teilweise zweistellig ins Minus. Die Frage nun: Wie geht es weiter bei Netflix? David Hartmann von der Bank Vontobel Europe AG über die Zukunft des Streaming-Giganten.