BERLIN (Dow Jones)--Die Leipziger Strombörse EEX hat im Jahr der Corona-Pandemie ein Rekordergebnis eingefahren. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) stieg 2020 um 3 Prozent auf 101,1 Millionen Euro und damit erstmals über die 100-Millionen-Marke, wie die Deutsche-Börse-Tochter mitteilte. Auch die Umsatzerlöse stiegen um 5 Prozent auf einen neuen Rekord von 320,1 Millionen Euro.

"Das Jahr 2020 war das erfolgreichste in der Geschichte der EEX Group und ein Jahr, in dem wir wesentliche Meilensteine erreicht haben", erklärte Vorstandschef Peter Reitz. "Am wichtigsten war es allerdings, dass wir in diesem außergewöhnlichen Jahr unseren Handelsteilnehmern Sicherheit und Kontinuität bieten konnten."

Wachstumstreiber waren vor allem Volumensteigerungen auf den europäischen Stromterminmärkten, den Umweltmärkten in Europa und Nordamerika sowie auf dem globalen Trockenfrachtmarkt. Im umsatzstärksten Strom-Segment stieg das Volumen um 10 Prozent auf 7.077 Terawattstunden, womit die Börsengruppe ihre Position als die Nummer eins im weltweiten Stromhandel verteidigte. Mit ihrem Start im japanischen Strommarkt konnte die Unternehmensgruppe, die weltweit 17 Standorte hat, auch ihre Reichweite in Asien ausweiten.

April 21, 2021 05:54 ET (09:54 GMT)

