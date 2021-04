McDonald's: Immer am Puls der Zeit

McDonald's (WKN: 856958 / ISIN: US5801351017) hat vor vielen Jahrzehnten die Fast-Food-Industrie revolutioniert. Plötzlich gab es nicht nur bezahlbares Essen, das den Kunden schmeckte, sondern dieses wurde auch in einer Rekordzeit serviert. Unzählige weitere Anbieter haben das Erfolgsmodell des Konzerns mit den charakteristischen geschwungenen Bögen kopiert. Doch auch McDonald's selbst schaut sich gerne um.

Neue Technologien halten Einzug

Trotz Kopieversuchen konnte niemand an den Erfolg von McDonald's herankommen. Auch weil das Unternehmen mit der Zeit geht und sich keineswegs scheut, neue Wege zu gehen. Ein wichtiger Grund, warum McDonald's seit jeher auch Investoren als attraktiver Dividendenwert sehr viel Spaß macht. Derzeit steckt McDonald's wieder einmal in einer Phase des Umbruchs.

Der Konzern investiert sehr stark in neue Technologien. Wie alles im Leben werden derzeit auch die Schnellrestaurants immer digitaler. Treue- und Bonusprogramme sollen die Kunden noch stärker an McDonald's binden. Darüber hinaus sollen Kunden in Zukunft immer häufiger über Touchscreens an Bestellsäulen in den Restaurants oder per Vorabbestellung mit einer Smartphone-App bestellen.

Auf allen Wegen zum Big Mac

Zudem hat Corona dafür gesorgt, dass das Thema Essenslieferungen noch stärker auf die Tagesordnung geraten ist als in der Vergangenheit. Auch der Bereich Drive Thru wird derzeit optimiert. Beispielsweise können App-User dank einer neuen Expressdurchfahrt noch schneller bedient werden.

Einfach gut…… Bildquelle: Pressefoto McDonald's

Fleischersatz: McD bricht auch mal mit Traditionen

All diese Initiativen und Investitionen bringen jedoch nichts, wenn die Kunden das Essen bei McDonald's nicht mögen. Dabei geht der Konzern auch Risiken ein, überarbeitet seine Speisekarte und bricht auch Mal mit Traditionen. Da McDonald's mit der Zeit geht, sind inzwischen auch Fleischersatzprodukte auf der Karte zu finden.

Den vollständigen Artikel lesen ...