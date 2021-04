Die Wiener Börse hat sich am Mittwochmittag mit leichten Zuwächsen präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.155,30 Punkten errechnet. Damit dämmte der heimische Leitindex seine klaren Zuwächse vom Frühhandel auf 0,15 Prozent merklich ein. Am Vortag war er noch um deutliche 2,4 Prozent abgerutscht.Ins Blickfeld der Anleger rückten am heimischen Markt neue Analystenmeinungen. Die Experten der Deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...