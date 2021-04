Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass der Mietendeckel in Berlin nichtig ist, hat der Deutsche-Wohnen-Aktie einen kräftigen Schwung verliehen. Sollte der zweitgrößte deutsche Wohnungskonzern den Handelstag im Plus beenden, wäre das der 8. Gewinntag in Serie. Noch ein paar Tage mehr, wäre ein alter Rekord Geschichte.Zweimal gab es in der Historie der Deutsche Wohnen Gewinnserien von elf Tagen. Bis dahin ist es noch ein Weg, doch nicht Utopie. Mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, ...

